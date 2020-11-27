سلبية مسحة كورونا لبعثة المقاولون قبل مواجهة بطل جيبوتي بالكونفدرالية

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وصلت نتيجة مسحة كورونا الخاصة ببعثة المقاولون العرب في جيبوتي استعدادا لمواجهة ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية والتي ستقام في الرابعة عصر غدا السبت بتوقيت القاهرة على ملعب جوليد بالعاصمة الجيبوتية.

وخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لمسحة طبية أمس قبل 48 ساعة من مباراة ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية والمقرر لها الرابعة عصر السبت بملعب جوليد بالعاصمة جيبوتي.

وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي على إجراء مسحة للتأكد من عدم وجود إصابات بفيروس كورونا قبل اللقاءات في البطولات الإفريقية.

ويؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب مرانه الإخير في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب جوليد وهو ملعب نجيل صناعي بالعاصمة جيبوتي استعدادا للمباراة.

وتضم البعثة 34 فردا من بينهم 21 لاعبا اختارهم عماد النحاس المدير الفني.

ويضم الجهاز الفني:

علاء عبد الغني المدرب العام والمدربين أحمد زهران ورامي عادل ورامي ربيع ومحمد فتحي مدرب الحراس وعبد الرحمن عيسى مدرب الاحمال والجهاز الإداري مجدي محمد علي وحسين عبد الغني والجهاز الطبي برئاسة الدكتور وائل نبيل وأخصائي التأهيل محمد صبحي وفتحي علي.

ويترأس المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، بعثة الفريق بعد قرار مجلس إدارة النادي بإسناد مهمة رئاسة البعثة لرئيس النادي.

وضمت قائمة اللاعبين:

محمود أبو السعود وأمير عابد ومحمد سمير وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة و فادي نجاح وحسن الشامي وعبد الرحمن فاروق واحمد عبد العزيز زيزو ويوسف الجوهري وحسن شاهين وأحمد داودا وأحمد عربي ومحمد مجلي وأحمد شيمي وفاروقا نور الدين وعبد الله ياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشي وسيف الدين الجزيري ويوسف حسن.