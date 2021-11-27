يسدل الستار اليوم السبت على فعاليات نسخة 2021 من بطولة كأس ليبرتادوريس بنهائي ذي نكهة برازيلية عندما يلتقي بالميراس مع فلامنجو في المباراة النهائية على استاد "سينتيناريو" في مونتفيديو عاصمة أوروجواي.

وتجمع المباراة اليوم بين بطلي النسختين الماضيتين من البطولة حيث توج فلامنجو بلقب ليبرتادوريس في 2019 ثم تبعه فلامنجو بالفوز في نهائي النسخة الماضية على سانتوس البرازيلي 1 / صفر.

ومع هذا النهائي البرازيلي الخالص اليوم، ضمنت الكرة البرازيلية لقب ليبرتادوريس للموسم الثالث على التوالي وللمرة الثامنة منذ 2010 .

كما أصبح لقب ليبرتادوريس برازيليا للمرة الـ22 في تاريخ البطولة لتقترب فرق السامبا من رصيد الفرق الأرجنتينية التي تستحوذ على أكبر رصيد من ألقاب كأس ليبرتادوري برصيد 25 لقبا حتى الآن.

ويكمل الفريق الفائز في مباراة اليوم عقد المتأهلين إلى بطولة كأس العالم للأندية 2021 ، والمقرر إقامتها في الإمارات العربية المتحدة.

وسبق لكل من بالميراس وفلامنجو الفوز باللقب مرتين ما يعني أن اللقب اليوم سيكون الثالث للفائز منهما في المباراة النهائية.

وكان بالميراس تأهل للمباراة النهائية على حساب أتلتيكو مينيرو متصدر الدوري البرازيلي حاليا حيث تعادل معه سلبيا في مباراة الذهاب و1 / 1 في مباراة الإياب.

وفي المقابل، تأهل فلامنجو للنهائي على حساب برشلونة جواياكيل الإكوادوري بالتغلب عليه 2 / صفر ذهابا وبنفس النتيجة إيابا.

وتصب العديد من الترشيحات قبل نهائي اليوم في صالح فلامنجو في ظل النتائج التي حققها الفريق في الفترة الماضية ومنها نتائجه في المربع الذهبي لكوبا ليبرتادوريس أمام برشلونة الإكوادوري.

كما يتفوق فلامنجو على بالميراس في الدوري البرازيلي حاليا حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 67 نقطة من 34 مباراة وبفارق ثماني نقاط خلف أتلتيكو مينيرو. ولم يخسر فلامنجو في آخر تسع مباريات خاضها بالمسابقة المحلية.

وفي المقابل ، يحتل بالميراس المركز الثالث برصيد 59 نقطة من 35 مباراة في ظل تلقيه ثلاث هزائم متتالية ثم التعادل مع أتلتيكو مينيرو في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.

وشق كل من الفريقين طريقه إلى نهائي ليبرتادوريس عبر مسيرة جيدة من النتائج حيث حافظ فلامنجو على سجله خاليا من الهزائم وحقق في مباريات البطولة حتى الآن تسعة انتصارات وثلاثة تعادلات.

وفي المقابل، فاز بالميراس في ثماني مباريات وتعادل في ثلاث وخسر مباراة واحدة فقط كانت في دور المجموعات أمام ديفينسا خوستيكا الأرجنتيني.

ويضم كل من الفريقين عددا من اللاعبين المميزين وفي مقدمتهم إيفرتون ريبيرو لاعب خط وسط فلامنجو والمنتخب البرازيلي وزميله المهاجم جابرييل باربوسا حيث يمثل اللاعبان اثنين من العناصر المهمة والأساسية في تشكيلة المنتخب البرازيلي.

ويتصدر باربوسا قائمة هدافي كأس ليبرتادوريس في الموسم الحالي برصيد عشرة أهداف بفارق ثلاثة أهداف أمام فريد جويديس مهاجم فلومينينسي البرازيلي وهالك مهاجم أتلتيكو مينيرو فيما يأتي بعدهم اللاعب برونو هنريكي مهاجم فلامنجو برصيد ستة أهداف.

كما تضم صفوف بالميراس عددا من اللاعبين المميزين في مقدمتهم رونيلسون باربوسا (روني) هداف الفريق في البطولة برصيد ستة أهداف وحارس المرمى البرازيلي الدولي ويفرتون إضافة لوجود المدرب البرتغالي المميز آبيل فيريرا على رأس الإدارة الفنية للفريق.

ولهذا، تتطلع جماهير الكرة البرازيلية إلى نهائي مثير اليوم سيكون الرابح الأكبر فيه هو الكرة البرازيلية التي ضمنت لقبا جديدا في كوبا ليبرتادوريس ومقعدا مستحقا في مونديال الأندية.