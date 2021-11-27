قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن السائح له حقوق وعليه واجبات في إطار منظور شرعي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن السياحة من الأمور المشروعة والمباحة حتى يطلع الإنسان على أحوال الأمم السابقة والحالية وتبادل المعارف بناء على ذلك.

وأوضح أنّ المسلمين الأوائل كانوا أبناء الجزيرة العربية وتوسعوا إلى بلاد الشام ومصر والعراق، وانطلقوا بعد ذلك إلى الآفاق.

وتابع: "لو أن الإسلام يحرم التحرك في الأرض كان المسلمين الأوائل أولى بالفهم"، موضحًا أن المسلمين الأوائل تحركوا في الأرض وأسلم على أيديهم الكثير، ودول بكاملها دخلت الإسلام بفضل انتقال وسياحة وسفر المسلمين للعلم والتجارة.

وأكمل: "رحلة ابن بطوطة لم تكن لغرض التجارة، ولو سألناه عن سبب سفره وترحله سيقول أن القرآن الكريم يأمرني بأن أسير في الأرض وأرصد حركة العمران".