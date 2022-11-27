مركبة شحن لسبيس إكس تلتحم بمحطة الفضاء الدولية فوق المحيط الهادي

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ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الأحد، أن مركبة إمداد تابعة لشركة "سبيس إكس دراجون" الأمريكية قد التحمت بمحطة الفضاء الدولية "آي إس إس"، حاملة شحنة يبلغ وزنها حوالي 3500 كيلوجرام، وتشمل أغذية ومعدات علمية.

وأفادت ناسا، أن عملية الالتحام جرت بينما كانت محطة الفضاء الدولية تجوب الفضاء فوق المحيط الهادي.

وعملية الإمداد هي المهمة السادسة والعشرون التي تقوم بها "سبيس إكس" بالتعاون مع ناسا. وقالت الوكالة على موقعها الالكتروني إنه "بعد أن تقضي دراجون حوالي شهر ملتحمة بمحطة الفضاء، ستعود مركبة الفضاء إلى الأرض بشحنات وأبحاث".

ومن بين المواد الموردة للمحطة، ألواح شمسية، ومجموعة متنوعة خاصة من الطماطم لتحسين الحمية الصحية المتاحة لأطقم رواد الفضاء في مهمات طويلة، وأجهزة تليكسوب للقمر.

وكان من ضمن الشحنة، آيس كريم كمفاجأة.

وكانت أول مهمة إمداد تقوم بها "سبيس إكس" للمحطة الدولية للفضاء في عام 2012.