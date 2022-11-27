رئيس حزب الشعب الأوروبي يدعو لمزيد من التضامن الأوروبي من أجل اللاجئين الأوكرانيين

دعا رئيس حزب الشعب الأوروبي مانفريد فيبر لمزيد من التضامن الأوروبي لتوفير إقامة للاجئين الأوكرانيين في ظل احتمال تدفق مزيد من اللاجئين من أوكرانيا في الشتاء.

وقال فيبر، وهو سياسي ألماني ينتمي للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "إذا تم إجبار مزيد من الأوكرانيين الآن على الفرار بسبب القصف والهجمات الروسية في الشتاء، سيتعين على أوروبا الغربية حينئذ تحمل المزيد من المسؤولية".

وتابع فيبر: "يجب تحمل هذا التحدي غير المسبوق بالتضامن بين جميع دول الاتحاد الأوروبي".

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هناك نحو 9. 7 مليون شخص من أوكرانيا يبحثون عن اللجوء منذ الحرب الروسية في بلادهم في 24 فبراير الماضي.

وبحسب وزارة الداخلية الاتحادية، تم استقبال مليون و27 ألفا و789 شخصا منهم في ألمانيا.