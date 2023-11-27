توجهت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، بجزيل الشكر لجمهورية مصر العربية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة ووزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبدالغفار، والشعب المصري، وكل الأجهزة الأمنية ومحافظ شمال سيناء، على جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة واستقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، من أمام مستشفى العريش العام، بحضور وزير الصحة ووزيرة التعاون الدولي القطرية، مساء الاثنين، أنها أجرت زيارة إلى معبر رفح البري من الجانب المصري، وتابعت عملية دخول شاحنات الأدوية والمستلزمات الإغاثية إلى غزة.

ودعت إلى الوقف الفوري والعاجل للعدوان الإسرائيلي وهجماته العشوائية والهمجية على قطاع غزة، مشددة على أهمية العمل على تمديد الهدنة.

وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات العالمية الدولية بالتدخل والضغط على جيش الاحتلال؛ للسماح بدخول الأطقم الطبية من وزارة الصحة الفلسطينية، والطواقم الطبية المتطوعة من كل الدول الشقيقة والصديقة.

وأكملت: «الوزارة منذ الأيام الأولى جهزت وفدًا طبيًا من الضفة الغربية، وطالبنا بالسماح لوصوله إلى قطاع غزة لمساعدة الطواقم الطبية التي أنهكت بسبب العمل المتواصل وبدون توقف».

وأجرى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، والدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، زيارة إلى محافظة شمال سيناء، في حضور الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.

وتفقد وزير الصحة ونظيرته الفلسطينية معبر رفح البري والجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش، كما أجريا زيارة إلى ميناء العريش البحري.