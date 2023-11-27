هولندا تعيد كنوز القرم إلى أوكرانيا

أعيدت كنوز قديمة تعرف باسم "الذهب السكيثي" إلى أوكرانيا من القرم، اليوم الإثنين، بعد عشر سنوات، فيما أعلن متحف ألارد بيرسون للتحف في أمستردام اليوم أن كل القطع وصلت كييف الآن.



وجه المؤرخون في متحف التاريخ الوطني الأوكراني في كييف الشكر للمتحف الكائن في أمستردام لقيامهم بتخزين التحف بعناية والمساعدة في إعادتها إلى موطنها.



وكانت التحف الأثرية من معرض "القرم- الذهب وأسرار البحر الأسود" محل نزاع بين روسيا وأوكرانيا.



ووصلت الكنوز التي ترجع لألفي عام تقريبا، إلى أمستردام في 2014 من أربعة متاحف في شبه جزيرة القرم الأوكرانية ليتم عرضها. وطالبت روسيا بأحقيتها في الكنوز بعدما ضمت القرم في انتهاك للقانون الدولي في ذلك العام.



ولم يقم المتحف في أمستردام بإعادة القطع الثمينة إلى القرم بعد نهاية المعرض حيث أنه لم يعرف المالك الشرعي وقتها، وظلت القطع في هولندا حتى اتضاح الوضع القانوني.



وفي صيف 2023، رفضت المحكمة العليا أو المجلس الأعلى في لاهاي الادعاء الروسي ورتب لإعادة الكنوز لأوكرانيا.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في رد فعل أولي لإعادة الكنوز لكييف، إن الذهب "يخص القرم ويجب أن يكون هناك".



ومن ناحية أخرى، أعلن اليوم الإثنين، سيرجي أكسيونوف، حاكم القرم المعين من جانب روسيا، أنه يريد حل النزاع القضائي بشأن الملكية بطريقة عسكرية عن طريق انتصار روسيا على أوكرانيا.