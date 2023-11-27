نائب جمهوري بالنواب الأمريكي يستبعد تمرير مساعدات إسرائيل وأوكرانيا قبل عام 2024

قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي مايك تيرنر، إن المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا وإسرائيل سيكون من الصعب تمريرها قبل نهاية العام، بينما لا يزال الكونجرس على خلاف بشأن التغييرات المقترحة لتأمين الحدود الجنوبية.

وذكر النائب الجمهوري تيرنر وهو من ولاية أوهايو لبرنامج "قابل الصحافة" على قناة "إن بي سي"، اليوم الأحد إن "الكونجرس سيطلب تغيير القوانين لضمان عودة الحدود إلى حالتها السابقة"، وأشار إلى أن ذلك قد يشمل تقييد دخول طالبي اللجوء عبر الحدود المكسيكية وغيرها من الأحكام لتأمينها.

ويسعى الجمهوريون في الكونجرس إلى ربط موافقتهم على المساعدات العسكرية الأجنبية بسياسات حدودية أكثر صرامة بعدما وقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون مؤقت لتمديد تمويل الحكومة الأمريكية إلى أوائل العام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تيرنر قوله "أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية القيام بذلك بحلول نهاية العام والعائق حاليا هو سياسة البيت الأبيض على الحدود الجنوبية