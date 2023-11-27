رئيس جامعة المنيا يناقش الرؤى المستقبلية وطموحات التطوير بكلية دار العلوم

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اجتمع الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، بأعضاء مجلس كلية دار العلوم بحضور الدكتورة غادة محمد عبد الرحيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفي بيومي عبد السلام وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور محمد سيد كامل، وكيل الكلية لشئون البيئة، ورؤساء الأقسام بالكلية؛ وذلك بمقرها الجديد تمهيداً للافتتاح الرسمي؛ لمناقشة الرؤى المستقبلية وخطط التطوير الطموحة بالكلية فقاً للمسار الصحيح لتطوير العملية التعليمية، وآليات التحول الرقمي وطرق التعليم الذكي التفاعلي.

وفي بداية الاجتماع أعرب رئيس الجامعة، عن فخره بالشكل الحضاري لمبنى كلية دار العلوم الجديد، المنفذ على أحدث الطرز المعمارية، والمنتظر افتتاحه رسمياً قريبا؛ ليصبح علامة مميزة وإضافة للهوية البصرية للجامعة.

وشدد على توجيه المبني للاستغلال الأمثل لكل قاعاته ومدرجاته لخدمة العملية التعليمية والبحثية والمناقشات للرسائل العلمية، واستقبال ضيوف الجامعة، بما يحقق رؤية الجامعة.

وأكد "فرحات"، سعي إدارة الجامعة الدؤوب لإنشاء وحدات بحثية تخدم البيئة الصحراوية بمحافظة المنيا، وتستثمر ثروتها المحجرية، وإنشاء كليات جديدة وجامعات تكنولوجية، وتوفير تنوع مصادر التعليم العالي وتخدم مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

وشدد على دعم ملف الطلاب الوافدين بالكلية ووضع آليات الجذب والتسهيلات لإجراءات قيدهم والتسجيل بالكلية.