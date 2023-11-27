حماس: الحديث عن تمديد الهدنة مرتبط بالعثور على محتجزين جدد في غزة

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن «الحديث عن تمديد الهدنة مرتبط بالعثور على محتجزين جدد في غزة»، مشيرًا إلى أن الهدنة أسفرت عن إطلاق سراح 150 أسيرًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «العربي»، صباح الاثنين: «لا نعلم بالدقة عدد المحتجزين في قطاع غزة نتيجة ظروف احتجازهم، وتم الاتفاق على تمديد الهدنة ليوم إضافي مقابل إطلاق سراح 10 محتجزين جدد».

ولفت إلى أن كتائب القسام وأجهزة العمل في وزارة الداخلية الفلسطينية، اجتهدت منذ اليوم الأول للعدوان في البحث عن محتجزين في كل مناطق القطاع.

وأشار إلى أن «هناك جهودًا من الوسطاء في قطر ومصر للوصول إلى وقف العدوان وإطلاق النار في غزة»، معقبًا: «تلك الجهود لم تصل إلى نهاياتها المنشودة، ولذلك يبقى الخيار القائم هو تمديد التهدئة».

وذكر أن «الاتصالات بوقف العدوان والذهاب إلى إنهاء الحصار والتفاوض حول تبادل الأسرى العسكريين وأسرى فلسطين في سجون الاحتلال، يجعل المسألة مختلفة تمامًا».