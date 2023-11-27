سانتوس يتعادل مع بوتافوجو في الوقت القاتل ويحرمه من قمة الدوري البرازيلي

أضاع بوتافوجو فرصة اعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري البرازيلي لكرة القدم، ولو بصورة مؤقتة.

وفرط بوتافوجو في تقدمه 1-0 على ضيفه سانتوس، ليسقط في فخ التعادل 1-1 معه في اللحظات الأخيرة من المباراة مساء الأحد، بالمرحلة الـ35 للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز أتلتيكو مينيرو 3 / صفر على ضيفه جريميو.

وعلى ملعب (نيلتون سانتوس الأولمبي)، بادر بوتافوجو بالتسجيل عن طريق دانيلو باربوسا دا سيلفا في الدقيقة 11، غير أن ميسياس دي سيلفا منح التعادل لسانتوس في الدقيقة 90.

وبقي بوتافوجو، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة الثامنة على التوالي في البطولة، بالمركز الثاني برصيد 62 نقطة، بفارق الأهداف خلف بالميراس (المتصدر)، الذي أصبح بإمكانه توسيع الفارق معه إلى 3 نقاط، حال فوزه على مضيفه فورتاليزا، في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.

من جانبه، رفع سانتوس رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وواصل جريميو ترنحه في المسابقة، عقب تلقيه خسارة قاسية صفر / 3 أمام أتلتيكو مينيرو.

وافتتح جويلهيرم أرانا التسجيل لأتلتيكو مينيرو في الدقيقة 25، قبل أن يضيف زميلاه الأرجنتيني فيديريكو ماتياس زراتشو والبرازيلي المخضرم هالك الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 50 و58 على الترتيب.

وارتفع رصيد أتلتيكو مينيرو، الذي حقق فوزه الخامس في لقاءاته السبعة الأخيرة بالبطولة، إلى 60 نقطة، ليتقدم للمركز الثالث مؤقتا.

في المقابل، توقف رصيد جريميو، الذي نال خسارته الثانية عشر في البطولة هذا الموسم والثانية على التوالي، عند 59 نقطة في المركز الخامس مؤقتا.