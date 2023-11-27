كوكا على مقاعد بدلاء بنديك سبور لمواجهة بلدية اسطنبول بالدوري التركي

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أعلن إيفو فييرا المدير الفني لفريق بنديك سبور، التشكيل الذي سيخوض مواجهة بلدية اسطنبول مساء اليوم الإثنين، في الدوري التركي الممتاز «سوبر ليج».

ويستضيف فريق بلدية اسطنبول نظيره بنديك سبور على ملعب باشاك شهير، في السابعة من مساء اليوم الإثنين، في الجولة الـ 13 من الدوري التركي.

ويتواجد أحمد حسن «كوكا» على مقاعد بدلاء بنديك سبور في مواجهة بلدية اسطنبول مساء اليوم الإثنين.

وجاء تشكيل بنديك سبور لمواجهة اليوم كما يلي:

كانبولات في حراسة المرمى

الدفاع: أوزجينش - سوزا سيلفا - سولونجوز - سيكييرا

خط الوسط: لوسامبا - إبراهيم اكداج - تشيكتشي

الهجوم: عبدالله ديابي - خليل أكبونار - يارديمجيه.