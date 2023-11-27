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الحكومة المحافظة الجديدة في نيوزيلندا تؤدي اليمين الدستورية

د ب أ
نشر في: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 10:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 10:07 ص

أدت الحكومة المحافظة الجديدة في نيوزيلندا بقيادة كريستوفر لوكسون اليمين الدستورية، اليوم الاثنين.

وقد أقسم لوكسون، 53 عاما، زعيم الحزب الوطني بالولاء للملك تشارلز الثالث ولمن يرثونه ويخلفونه في البلاد قبل التوقيع على اليمين الدستورية.

وكان الحزب الوطني قد فاز بسهولة في الانتخابات العامة منتصف أكتوبر الماضي، ولكنه اضطر للتعاون مع حزبي "ايه سي تي" الليبرالي اليميني ونيوزيلندا أولا، الذي يعرف بسياسته المناهضة للهجرة، من أجل تشكيل الحكومة.

وقد تم التوصل لاتفاق في نهاية الأسبوع الماضي بعد إجراء مفاوضات صعبة.

وسوف يشغل زعيم حزب نيوزيلندا أولا وينستون بيترز منصب نائب رئيس الوزراء خلال أول 18 شهرا من فترة الثلاثة أعوام التي ستقضيها الحكومة، وبعد ذلك سوف يحل محله ديفيد سيمور، زعيم حزب "ايه سي تي". كما أن بيترز سوف يشغل منصب وزير الخارجية في مجلس الوزراء المؤلف من 20 وزيرا.


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