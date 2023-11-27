جيش الاحتلال: نحصل على معلومات استخباراتية من المحتجزين المُفرّج عنهم

زعم دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنهم يحصلون على المعلومات الاستخباراتية من خلال التحقيق مع المحتجزين الذين أطلق سراحهم.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقده مساء الاثنين، أنّهم يستخدمون هذه المعلومات في إمكانيات عملياتية أخرى في المستقبل، رافضا التطرق لمزيد من التفاصيل.



وأشار إلى أنهم مهتمون بالعمل على اتخاذ كل الخطوات الممكنة لإعادة المحتجزين من غزة.



وزعم أن جهود إعادة المحتجزين مركزية، سواء في المرحلة السابقة (الحرب) أو الحالية (الهدنة)، مدعيا أن هدفهم الأساسي هو إطلاق سراح المحتجزين.



وواصل إدعاءاته بالقول إنّهم يجمعون المعلومات الاستخباراتية، وأنهم مستعدون للعودة إلى الحرب وتحقيق هدفها المتمثل في إعادة المحتجزين وتفكيك حماس، وفق إدعائه.



وكانت حركة حماس، قد أعلنت أنه تم الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة.