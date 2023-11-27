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لحظة دخول رابع دفعات المحتجزين الأراضي الإسرائيلية

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 11:47 م | آخر تحديث: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 11:47 م

بث جيش الاحتلال الإسرائيلي، لقطات مصورة قال إنها توثّق وصول المحتجزين للأراضي الإسرائيلية مساء الاثنين.

جاء ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال وصول 11 محتجزا إسرائيليا، كانت كتائب القسام قد سلّمتهم للصليب الأحمر الدولي في محافظة خانيونس في جنوب قطاع غزة.
وهذه هي الدفعة الرابعة التي يتم إطلاق سراحها ضمن صفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس في إطار اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة.

سياسيا، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنهم مستمرون في تنفيذ الهدنة الإنسانية في غزة، ومستمرون أيضا في تحقيق الهدف الأساسي للحرب.

وأضاف في كلمة له، مساء الاثنين، أن هذا الهدف يتمثل إعادة المحتجزين وما سماه القضاء على حركة حماس، وضمان ألا يخرج من غزة أي تهديد لإسرائيل مُجددا.

وأشار إلى أنّه مع اندلاع الحرب، وجه بتخصيص كل الموارد المطلوبة لتلبية كل الاحتياجات

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