إعلام عبري: نتنياهو قلق من انقلاب حزبه عليه

كشف موقع "واي نت" العبري، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يخشى من انقلاب حزبه الليكود عليه"، وأشار إلى وجود نقاشات حول إمكانية استبدال نتنياهو بمرشح آخر في تصويت لحجب الثقة عن الحكومة.

وذكر الموقع أن نتنياهو "التقى مع أعضاء الكنيست من حزب الليكود، من أجل الحفاظ على سلطته في الحزب".

ونقل عن مسؤول في حزب "الليكود"- لم يسمه- قوله: "إن نتنياهو خائف من الحديث عن بديله، ويريد التأكد من عدم وجود تكتل ضده (في الحزب)".

وأشار موقع "واي نت" -وهو النسخة الإلكترونية من صحيفة "يديعوت أحرونوت"- إلى أن نتنياهو يستغل جدول أعماله لعقد اجتماعات مباشرة مع أعضاء الكنيست في الليكود "بهدف تثبيت موقعه داخل الحزب"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأوضح قائلا: "يريد (نتنياهو) أن يستشعر نبض الحزب على خلفية الحرب (على غزة) ومطالبته بتحمل مسؤولية كارثة 7 أكتوبر الماضي"، في إشارة إلى الهجوم الذي نفذته حركة حماس على مستوطنات قطاع غزة.

وتابع: "يوجه نتنياهو رسالتين مركزيتين (من خلال هذه الاجتماعات)، تعبران عن حملته الانتخابية المقبلة، وهما التعهد بمواصلة القتال حتى النهاية، وأنه الوحيد الذي سيمنع قيام دولة فلسطينية".

وفي السياق، لفت الموقع إلى أنه "في الأيام الأخيرة دار نقاش سري في الليكود، حول (تفاصيل) اليوم التالي لإزاحة نتنياهو".

ونقل الموقع عن مسؤول آخر بارز في الليكود - لم يسمه - قوله إن "الحزب درس إمكانية استبدال نتنياهو في تصويت بحجب الثقة عن الحكومة من خلال مرشح آخر".

ويرفض نتنياهو حتى اليوم، تحمل أي مسؤولية عما حدث في بلدات غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، مما عرضه لموجة انتقادات واسعة، وجعل حزبه يفقد الكثير من شعبيته، بحسب استطلاعات رأي متعددة.