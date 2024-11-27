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أمر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإفراج عن 2269 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات ( وام) اليوم الأربعاء أن ذلك جاء بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن الشيخ محمد بن زايد تكفل بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام.

ووفق الوكالة، تأتي هذه المبادرة في إطار حرص رئيس الإمارات، على إعطاء المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة وتحقيق استقرار أسرهم والتخفيف من معاناتها وإدخال الفرح إلى عائلاتهم.