إطلاق سراح ابن ولية عهد النرويج الأميرة ميته ماريت

ذكرت الإذاعة النرويجية(إن.آر.كيه) اليوم الأربعاء أنه سيتم إطلاق سراح الابن الأكبر لولية العهد النرويجية، الأميرة ميته ماريت، من السجن بعد اعتقاله الأسبوع الماضي بتهمة الاغتصاب.

لكن في الوقت نفسه بدأت شرطة أوسلو تحقيقا في جريمة جنسية جديدة مزعومة، لم يتم توجيه الاتهامات إليه فيها، حسب الإذاعة النرويجية. ولم تتوافر على الفور تفاصيل بشأن الاتهامات الجديدة.

وماريوس بورج هويبي، هو ابن زوجة وريث العرش النرويجي، ولي العهد الأمير هاكون، وابن ميته ماريت، من علاقة سابقة. وليس لديه لقب ملكي أو واجبات رسمية.