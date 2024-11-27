كولومبيا تفرض تأشيرة على البريطانيين ردا على قرار المملكة المتحدة بإعادة قيود السفر

أعلن رئيس كولومبيا، جوستافو بيترو، الثلاثاء أن بلاده ستفرض متطلبات تأشيرة على المواطنين البريطانيين، ردا على قرار المملكة المتحدة بإزالة كولومبيا من قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها زيارة بريطانيا دون تأشيرة سياحية.

وفي رسالة نُشرت على منصة "إكس"، قال بيترو إنه بناء على "مبدأ المعاملة بالمثل"، ستبدأ الحكومة الكولومبية في مطالبة المواطنين البريطانيين بالحصول على تأشيرات. ولم يقدم أي تفاصيل إضافية حول موعد سريان قيود التأشيرة.



وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت المملكة المتحدة أن المواطنين الكولومبيين لن يتمكنوا بعد الآن من السفر إلى بريطانيا بدون تأشيرة. وفي بيان نُشر على منصات التواصل الاجتماعي، قالت السفارة البريطانية في كولومبيا إن عدد الكولومبيين الذين يصلون إلى مطارات المملكة المتحدة ويقدمون طلبات لجوء "غير مبررة" قد زاد بشكل "كبير" خلال العامين الماضيين.

وكانت المملكة المتحدة رفعت قيود التأشيرة عن الكولومبيين في عام 2022. ولكن السفارة البريطانية في بوجوتا أوضحت أن الزيادة الأخيرة في طلبات اللجوء من الكولومبيين دفعت الحكومة البريطانية إلى إعادة فرض متطلبات التأشيرة.