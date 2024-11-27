محافظ الدقهلية يعتمد المخططات التفصيلية لـ14 قرية بمركزي المنصورة والسنبلاوين

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، المخططات التفصيلية لعدد 14 قرية بمركز المنصورة ومركز والسنبلاوين، وهم كالآتي (مركز ومدينة المنصورة ويضم قري منية محلة دمنة- وكفر الأمشوطي- والزمار) و(مركز ومدينة السنبلاوين قري الأورمان- تمد الحجر– الزريقي– الزهايره– المخزن– شبراهور– طنباره– سعد الدين– كفر الروضة– كفر شبراهور– ميت غريطة)، وذلك طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها.

جاء ذلك بحضور مها صبري مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، وعلياء عبدالباسط مدير إدارة المخططات بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن إجمالي ما تم اعتماده من مخططات تفصيلية واستراتيجية على مستوى محافظة الدقهلية حتى الآن بلغ 493 مخططا تفصيليا واستراتيجيا جديدا ومعدلا.

وأشار المحافظ، إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير في إنهاء كل مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضرورة توافقها مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات، والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008.

وقالت مها صبري مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، إنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية، يجرى العمل على قدم وساق لإنهاء كل المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة والمركز الاقليمي بطنطا، وهيئة عمليات القوات المسلحة وجميع الأجهزة المختصة.