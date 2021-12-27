حمص: الإسماعيلي يمر بفترة صعبة ونحتاج لدعم الجماهير

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يرى محمد حمص المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن اللقاءات المقبلة من عمر مسابقة الدوري الممتاز ستكون فاصلة.

وقال حمص في تصريحات صحفية: «الجميع داخل الفريق يقدرون ما نمر به في الوقت الحالي، وهناك رغبة في تصحيح وتعديل الأوضاع لعودة (الدراويش) إلى مكانته الطبيعية وتخطي تلك اللحظات الصعبة والحفاظ على اسم النادي الكبير».

وأضاف: «الجهاز الفني سيعمل في الفترة الحالية على علاج الأخطاء بصفة مستمرة، خاصة أنه مع استئناف المسابقة المحلية ستزيد صعوبة المباريات، لذلك يجب أن نستعد جيدًا».

وأكمل: «الفريق يحتاج للدعم والمساندة المستمرة من الجماهير، التي أعلم بمدى حزنها الشديد، ولكن جميع أعضاء الفريق سيعملون على مصالحتهم».

يُذكر أن الإسماعيلي سيستأنف تدريباته الإثنين، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لمدة 24 ساعة بسبب تأجيل مسابقة الدوري الممتاز.