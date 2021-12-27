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أوضح عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي فيوتشر أسباب الأداء القوي الذي قدمه فريقه في مباراة الأحد ضد الأهلي والتي عاد فيها بنقطة بعد أن فرض التعادل بهدف لكل فريق.

وقال السقا في تصريحات لقناة المحور :" شخصية فيوتشر والتعامل المميز من علي ماهر المدير الفني أسباب الأداء القوي والتعادل مع الأهلي".

وأوقف فيوتشر سلسلة أنتصارات الأهلي المحلية بعد أن منح كريم نيدفيد فريقه هدف التعادل.

وقال السقا :" قدمنا مباراة كبيرة ضد الأهلي .. الأخير عائد من تتويج قاري بالفوز على الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي".

وأضاف :" هدفنا في المباراة كان الفوز ولعبنا المباراة بتلك الطريقة والجهاز الفني درس الأهلي بشكل جيد جدًا".

وأضاف :" ظهرنا بشكل مميز ولم نتأثر بالهدف المبكر وتعاملنا مع الموقف بشكل تكتيكي مميز".