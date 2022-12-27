استقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية 

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إن المحافظة شهدت استقرارا في الأحوال الجوية ولا يوجد توقعات بسقوط أمطار، وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد نافع، في تصريحات صحفية خاصة لـ"الشروق"، تنفيذ أعمال تطهير الشنايش والمطابق والبيارات والمحطات وأعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات.

وشدد نافع، على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم؛ لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا.

ووجه بتواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورا حيال وجود أي شكاوى، مؤكدا على التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية.