وذكرت مصادر مطلعة كشفت لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، في 3 سبتمبر 2022، أن شركة مستشفى كليوباترا تعتزم تخفيض رأسمال المصدر، بمقدار القيمة الأسمية، بإعدام أسهم الخزينة؛ لتعظيم أداء السهم بسوق المال، مرجحة أن تتم العملية خلال العام الجاري، وهو ما تحقق فى ديسمبر الجاري.وذكرت الرقابة المالية أنه جرى الموافقة على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة كيلوباترا بتخفيض رأس المال المصدر عن طريق إعدام أسهم الخزينة من 800 مليون جنيه إلى 722.71 مليون جنيه، بتخفيض قدره 77.28 مليون جنيه، بقيمة اسمية 0.5 جنيه.يشار إلى أن مستشفى كليوباترا، حققت أرباحاً بلغت 267.14 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 288.11 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021.