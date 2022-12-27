 ضبط طالب تعدى على زميله بسلاح أبيض في المحلة - بوابة الشروق
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ضبط طالب تعدى على زميله بسلاح أبيض في المحلة

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 6:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 6:56 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط طالب تعدى على زميله بسلاح أبيض في المحلة.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور عبر أحد المواقع الإخبارية، بعنوان "طالب يتعدى على زميله بسلاح أبيض بسبب خلافات دراسية بالمحلة".

وبفحص المنشور تبين أنه في 25 الجاري تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية من طالب بالصف الأول الثانوي التجاري بمدرسة كائنة بدائرة القسم، يتهم طالب بالصف الثالث الإعدادي، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بالتعدي عليه بالضرب، مستخدماً سلاح أبيض "كتر" مُحدثاً إصابته (جرح قطعي بالوجه)، عقب خروجه من المدرسة إثر خلافات بينهما لسابقة قيامه بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي دون حدوث ثمة إصابات.

وأقر الطالب المتهم بارتكاب الواقعة للخلافات المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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