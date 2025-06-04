رئيس الوزراء: العنصر البشري المصري شديد التفوق في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن العنصر البشري المصري شديد التفوق في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف خلال احتفالية إطلاق خدمات الجيل الخامس من شبكات المحمول، اليوم الأربعاء، أنه رأى في مراكز إبداع مصر الرقمية ومدارس we للتكنولوجيا التطبيقية ومراكز التعهيد، شبابًا من خلفية علمية متنوعة من مجالات الحقوق والآداب والتجارة والزراعة والفنون، وقرروا العمل والانطلاق في هذا القطاع الواعد.

وذكر مدبولي، أنه التقى شبابًا لم يجدوا فرصًا في مجالاتهم التقليدية لكنهم امتلكوا الإرادة لإعادة التوجيه المهني نحو التكنولوجيا وحققوا نجاحات مبهرة.

نوه بأنه خلال إحدى زيارته لمحافظة الوادي الجديد التقى فتيات مجتهدات يدرسن بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ويحرصن على استكمال مسيرتهن التعليمية في الجامعات وهو الأمر الذي دفع الحكومة لإيلاء الأولوية لخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، وقد حققن إنجازًا في هذا الأمر بصدور قرار من المجلس الأعلى للجامعات بفتح باب التقدم لخريجي الدبلومات الفنية المتخصصة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية للالتحاق بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي في خطوة هي الأولى من نوعها.

وأوضح أن هناك شركات ضاعفت عدد موظفيها خلال أشهر معدودة، وبعضها يعتمد على متخصصين يعملون من المنزل في محافظاتهم ومراكز تعهيد تقدم خدمات متقدمة لشركات عالمية في مجالات بالغة التخصص من صناعة البرمجيات للسيارات إلى الأمن السيبراني وصولًا إلى خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وشهد رئيس الوزراء، الاحتفالية التي تقيمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بمناسبة إطلاق خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في مصر رسميا، والتي تقام عند سفح الأهرامات بمحافظة الجيزة، بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ الجيزة، وعدد من الوزراء السابقين للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويأتي إطلاق خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع الاتصالات وتعزيز بنيته الأساسية الرقمية وتكليلا للجهود التي بذلها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية، والتي توُجَت بتوقيع تراخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس خلال الأشهر الماضية، بقيمة إجمالية بلغت 675 مليون دولار لشركات المحمول الأربع العاملة بمصر، تشمل تراخيص الجيل الخامس وتجديد تراخيص الأجيال السابقة لمدة 15 عامًا، بما يعكس التزام الدولة بإتاحة أحدث التقنيات العالمية للمستخدمين في مصر.

وتنعكس تقنيات الجيل الخامس بشكل مباشر على المستخدم النهائي من خلال توفير سرعات إنترنت فائقة تُمكّنه من تحميل المحتوى وتشغيل التطبيقات الذكية بجودة أعلى ودون انقطاع، فضلًا عن تقليل زمن الاستجابة بشكل كبير، مما يفتح المجال أمام تجربة استخدام سلسة وأكثر كفاءة. كما تسهم هذه التقنيات في دعم خدمات التعليم عن بُعد، والرعاية الصحية الرقمية، والألعاب الإلكترونية، والخدمات المصرفية الذكية، إلى جانب تمكين المستخدم من الاستفادة من تطبيقات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، وهو ما يعزز جودة الحياة الرقمية ويرتقي بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.

كما تمثل تقنية الجيل الخامس قاعدة أساسية لظهور وتوسع العديد من التطبيقات المستقبلية، مثل تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، والمنظومات الذكية للمصانع والنقل، إضافة إلى دعم استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الصحية والتعليمية، وتمكين حلول الحوسبة السحابية المتقدمة، وهو ما يعزز فرص الابتكار الرقمي وريادة الأعمال، ويُمهّد الطريق لبناء اقتصاد رقمي تنافسي في مصر.