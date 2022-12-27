العاصفة الثلجية تحول إحدى مدن الولايات المتحدة إلى ساحة حرب

وكانت المنطقة المحيطة بمدينة "بافالو"، الواقعة إلى الشمال من نيويورك، الأسوأ تضرراً من العاصفة.

وقالت هوتشول، حاكمة ولاية نيويورك، وهي من مواليد مدينة "بافالو": "إن الأمر أشبه ما يكون بالذهاب إلى منطقة حرب، ومنظر السيارات على جانبي الطرقات مرعب".

وقالت إن السكان يواجهون "وضعاً يهدد حياتهم"، حيث أن الكثير من سيارات الطوارئ كانت غير قادرة على الوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً أو علقت هي نفسها في الثلج.

واضطرت عائلة لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين وستة أعوام إلى الانتظار 11 ساعة قبل أن يتم انقاذهم في ساعات الصباح الأولى من يوم عيد الميلاد (الكريسماس).

وقال الأب، زيلا سانتياغو، لشبكة سي بي أس الأمريكية: "كنت ببساطة قد فقدت الأمل". وقال إنه نجح في البقاء دافئاً من خلال إبقاء محرك السيارة في حالة تشغيل وفي السيطرة على مشاعر التوتر من خلال ممارسة الألعاب مع الأطفال.

ومن المتوقع أن يتم العثور على مزيد من الضحايا حالما تكشف انجرافات الثلج الذائب عن السيارات التي علقت في العاصفة وتتيح المجال للوصول إلى المنازل النائية.

وقد عطلت عاصفة الشتاء أو "إعصار القنبلة" كما تُعرف، السفر في جميع أنحاء البلاد. وتحدث هذه الظاهرة عندما ينخفض الضغط الجوي، ما يتسبب في تساقط ثلوج كثيفة وهبوب رياح شديدة.

ويقول الراصدون الجويون إن العاصفة ستخف خلال الأيام القليلة القادمة، لكن النصيحة للناس ما تزال هي تجنب السفر والتنقل إلا للضرورة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، عانى أكثر من 250 ألف منزل ومحل تجاري من انقطاع التيار الكهربائي، لكن التيار الكهربائي يعاد بشكل تدريجي.