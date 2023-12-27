حزب الله يعرض مشاهد استهدافه جنودا إسرائيليين في مزارع مستوطنة دوفيف الإسرائيلية

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه لجنود إسرائيليين في مزارع مستوطنة دوفيف الإسرائيلية عند حدود لبنان الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مزارع مستوطنة دوفيف عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إصابة 9 جنود منهم جندي بحالة الخطر، بعد تعرّضهم لنيران في أثناء سحب جريح أُصيب أيضا بصاروخ موجّه أُطلق من لبنان.

وأكد "حزب الله" اللبناني يوم الثلاثاء استهداف ثكنات عسكرية ومواقع ومقرّي قيادة وتجمعات للجنود الإسرائيليين جنوبي البلاد.



وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل تعرضت للهجوم من 7 جبهات منفصلة وسط الحرب المستمرة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن جيشه رد حتى الآن على 6 منها.

هذا ويتواصل تبادل إطلاق النار بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي وذلك منذ 7 أكتوبر، وقد نفذ "حزب الله" عددا من المواقع الإسرائيلية، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية عددا من القرى والبلدات.