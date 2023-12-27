 الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك 51 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك 51 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

موسكو - د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 9:06 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 9:06 ص
أعلنت بعثة "جمهورية دونيتسك الشعبية" لدى "مركز التحكم والتنسيق المشترك" بشأن القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، في بيان صباح اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 51 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال البيان "تم إطلاق ما مجموعه 199 قذيفة باتجاه دونيتسك وجورلوفكا ومنطقة ياسينوفاتايا"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن القصف أسفر عن إصابة مدنيين اثنين من سكان دونيتسك.

ولحقت أضرار بثمانية مبان سكنية وثلاثة منشآت للبنية التحتية المدنية في دونيتسك وجورلوفكا وياسينوفاتايا.

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