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الفلبين: ارتفاع حالات الإصابة بداء البريميات و16 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 3:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 3:09 م

زادت حالات الإصابة بدأ "البريميات" في "باكولود سيتي" الفلبينية، بواقع 100%، في الفترة من يناير حتى منتصف ديسمبر هذا العام، مقارنة بنفس الفترة في عام 2022، وسط استمرار التعرض لعوامل الخطر، بالأخص في القرى ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

وأظهرت سجلات لمكتب الصحة بالمدينة، اليوم الأربعاء، أن 88 حالة إصابة بما في ذلك 16 حالة وفاة تم تسجيلها منذ بدء العام، بارتفاع من 44 حالة فقط، في العام السابق، حسب وكالة الأنباء الفلبينية اليوم الأربعاء.

وأحدث حالة وفاة، تم تسجيلها في وقت سابق هذا الشهر، كانت لعامل بناء "38 عاما".

وداء "البريميات" هو عدوى بكتيرية، ناجمة عما تسمى "بكتيريا البريمية".

وينتقل المرض عن طريق التعرض للمياه أو التربة الملوثة ببول حيوانات مصابة، لاسيما الفئران ومن خلال الجروح.

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