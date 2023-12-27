نائب محافظ البحيرة تتفقد أعمال تركيب بلاط الأنترلوك بمنطقة ساسون

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قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بجولة تفقدية رافقها خلالها علي زيد رئيس مركز ومدينة المحمودية، والسيد مرعى المدير التنفيذي لمشروع الرصف الإنتاجي، حيث تابعت أعمال تركيب بلاط الأنترلوك بشوارع منطقة ساسون بطول ٦٠٠ متر وعرض ٤ أمتار وبتكلفة ٩٧٣ ألف جنيه.

يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة بكل مدن ومراكز المحافظة للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى القطاعات، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وتذليل ما يعترضها من معوقات.

وأكدت نائب المحافظ استمرار دفع العمل وتطوير كل الشوارع بمدن ومراكز المحافظة ووضع خطة ورؤية شاملة لتطوير كل الميادين وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع، مشددة على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال والالتزام بكل المواصفات الفنية والاشتراطات المحدده لها.

كما تفقدت بلبع تجهيزات مقر التأمين الصحى بمدينة المحمودية ليسع أكبر عدد من المواطنين من أبناء المركز وذلك لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وتيسيرا عليهم.