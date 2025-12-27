مواعيد مباريات اليوم السبت 27-12-2025 والقنوات الناقلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تُقام اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة نيجيريا وتونس في كأس أمم أفريقيا 2025، ومباراة الأهلي ضد المصرية للاتصالات في كأس مصر، ومواجهة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

ويقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات كأس الأمم الإفريقية

بنين ضد بوتسوانا، الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مصر، وتُذاع عبر قناة beIN SPORTS MAX HD2.

السنغال ضد الكونغو الديمقراطية، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر، وتُذاع عبر قناة beIN SPORTS MAX HD1.

أوغندا ضد تنزانيا، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر، وتُذاع عبر قناة beIN SPORTS MAX HD2.

نيجيريا ضد تونس، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر، وتُذاع عبر قناة beIN SPORTS MAX HD1.

مواعيد مباريات كأس مصر

مودرن سبورت ضد القناة، الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مصر، وتُذاع عبر قناة ON Sports 2.

الأهلي ضد المصرية للاتصالات، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر، وتُذاع عبر قناة ON Sports 1.

طلائع الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر، وتُذاع عبر قناة ON Sports.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست ضد مانشستر سيتي، الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مصر، وتُذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD.

وست هام يونايتد ضد فولهام، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر، وتُذاع عبر قناة beIN Sports 3 HD.

أرسنال ضد برايتون، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر، وتُذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD.

ليفربول ضد وولفرهامبتون، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر، وتُذاع عبر قناة beIN Sports 2 HD.

برينتفورد ضد بورنموث، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر، وتُذاع عبر قناة beIN Sports 4 HD.

بيرنلي ضد إيفرتون، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر، وتُذاع عبر قناة beIN Sports 5 HD.

تشيلسي ضد أستون فيلا، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر، وتُذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

بارما ضد فيورنتينا، الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت مصر، وتُذاع عبر تطبيق StarzPlay.

تورينو ضد كالياري، الساعة 4:00 مساءً بتوقيت مصر، وتُذاع عبر تطبيق StarzPlay.

ليتشي ضد كومو، الساعة 4:00 مساءً بتوقيت مصر، وتُذاع عبر تطبيق StarzPlay.

أودينيزي ضد لاتسيو، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر، وتُذاع عبر تطبيق StarzPlay.

بيزا كالتشيو ضد يوفنتوس، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر، وتُذاع عبر تطبيق StarzPlay.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

القادسية ضد ضمك، الساعة 3:00 مساءً بتوقيت مصر، وتُذاع عبر قناة الثمانية.

النصر ضد الأخدود، الساعة 4:50 مساءً بتوقيت مصر، وتُذاع عبر قناة الثمانية.

الاتحاد ضد الشباب، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر، وتُذاع عبر قناة الثمانية.