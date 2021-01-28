«روبرت كوخ»: ألمانيا تشهد تراجعا في نسبة حدوث إصابات جديدة بكورونا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الخميس تراجعا فيما يسمى بنسبة حدوث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار سبعة أيام للمرة الأولى في ألمانيا منذ أكتوبر الماضي.

وأوضح المعهد أنه تم تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين كل 100 ألف مواطن بألمانيا في غضون أسبوع في مكاتب الصحة في ألمانيا.

وبذلك تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة المسجلة خلال 7 أيام بقيمة النصف تقريبا بعدما وصل إلى ذروته قبل فترة عيد الميلاد (الكريسماس)، عندما بلغ 6ر197 في 22 ديسمبر الماضي.

وأوضح المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 17 ألفا و553 حالة إصابة جديدة بكورونا في غضون يوم واحد، فضلا عن أكثر من 900 حالة وفاة.

يذكر أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها يوم الخميس الماضي بلغ 20 ألفا و398 حالة إصابة، فضلا عن 1013 حالة وفاة.

وكان تم تسجيل أعلى قيمة لحالات الوفاة خلال يوم واحد بألمانيا في 14 يناير الجاري بإجمالي 1244 حالة.

وتم تسجيل أعلى قيمة لحالات الإصابة الجديدة خلال يوم واحد بألمانيا في 18 ديسمبر الماضي بإجمالي 33777 حالة إصابة.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في ألمانيا ارتفعت بذلك إلى مليوني و178 ألفا و828 حالة إصابة، لافتا إلى أن إجمالي العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن كثيرا من الإصابات لم يتم اكتشافها.

وتابع المعهد أن إجمالي حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس في ألمانيا وصل اليوم إلى 54 ألفا و913 حالة وفاة.

وجاء في تقرير الوضع الخاص بالمعهد مساء أمس الأربعاء أن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس في ألمانيا بلغ 0.87، فيما بلغ أول أمس الثلاثاء 0.88، ويعني ذلك أن كل مصاب يمكنه نقل العدوى لإجمالي 87 شخصا آخرين.

وفي سياق متصل أظهرت بيانات مجمعة من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وصل إلى 2.18 مليون حالة بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس، بتوقيت مدينة فرانكفورت.

ووفقا لهذه البيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في ألمانيا إلى 54 ألفا و498 حالة، فيما وصل عدد المتعافين من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا إلى 2.04 مليون شخص.

تجدر الإشارة إلى أنه قد مضى قرابة 52 أسبوعا على الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.