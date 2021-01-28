«محلية بالنواب»: تشكيل لجان بالمحافظات لتحديد تعريفة انتظار المركبات بالشوارع

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم عمل السايس وانتظار المركبات بالشوارع يهدف إلى الوصول إلى مستوى نظام في الشارع المصري يماثل نظيره في أوروبا والدول المتقدمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن تشريع القانون أصدره مجلس النواب، واللائحة التنفيذية له تصدرها الحكومة، موضحًا أن البرلمان دوره في متابعة تنفيذ القانون من خلال اللائحة.

وأشار إلى عقد أولى جلسات مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون السايس، مضيفًا أن القانون يتكون من 3 أضلاع وهم اللجنة التي يتم تشكيلها في كل محافظة وتكون معنية برصد الشوارع التي يتم انتظار المركبات بها بمقابل أو بدون.

وذكر أن الضلع الثاني هو التعامل من خلال الاشتراطات التي تضعها اللجنة من خلال نظم مراقبة حديثة، والثالث هو الموظفين الحاملين لرخص مزاولة المهنة ويختصون بمتابعة النظام في الشوارع.

ولفت إلى إعادة النظر في التسعيرة ورخصة السايس وفقًا لعدد السيارات، ذاكرًا أن كل لجنة مشكلة في المحافظات هي المعنية بتحديد التعريفة.