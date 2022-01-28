جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 366 مليون حالة

أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 366 مليونا و249 ألفا و339 حالة.

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و637 ألفا و611 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 73.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 40.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 24.7 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ878 ألفا و421 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ625 ألفا و390 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 492 ألفا و327 وفاة.