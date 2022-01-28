دراسة: الاقتصاد الأمريكي ينمو بأسرع وتيرة له منذ ريجان

كشفت دراسة حديثة عن أن الاقتصاد الأمريكي نما في العام الماضي بأسرع وتيرة له منذ عهد الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان.

وقال بيث آن بوفينو كبير الاقتصاديين في مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الدولي، إن هذا يظهر أن الاقتصاد الأمريكي تعلم كيفية التأقلم مع المتحورات الجديدة من كورونا ويواصل إنتاجه.

وحقق هذا الاقتصاد نموا في الناتج المحلي الإجمالي ، والمعني بإنتاج الدولة الإجمالي من السلع والخدمات ، بلغت نسبته 7ر5% في عام 2021.

ويعد هذا المستوى هو الأقوى ولم يحدث للاقتصاد منذ أن حقق نموا في عام 1984 بلغت نسبته 2ر7% والذي تلا فترة ركود.

يذكر أن الخبراء كانوا قد قللوا من التوقعات لربع العام الحالي " بين يناير وأبريل " بسبب تأثيرات متحور أوميكرون، وتوقع صندوق النقد الدولي في العام الجاري أن الناتج المحلي الإجمالي سوف ينخفض إلى 4%.