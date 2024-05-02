مصادر: تركيا أوقفت بشكل كامل التبادل التجاري مع إسرائيل

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قال مسئولان مطلعان إن تركيا أوقفت حركة التجارة، تصديرا واستيرادا، بالكامل مع إسرائيل اعتبارا من اليوم الخميس.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تركيا لم تعلن عن هذه الخطوة رسميا حتى الآن.

وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 8ر6 مليار دولار 76% منها صادرات تركية بحسب معهد الإحصاء التركي.

وفي معرض التعليق على قرار أنقرة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتهك الاتفاقات بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية.

وقال كاتس عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي إنه أصدر توجيهات لوزارة الخارجية بالعمل على إيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي وواردات من دول أخرى.

وفرضت تركيا قيودا الشهر الماضي على تصدير منتجات من 54 فئة مختلفة إلى إسرائيل لحين إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.