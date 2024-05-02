قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إنَّ سعر طن الحديد انخفض إلى نحو 40 ألف جنيه مقارنة بوصوله لـ60 ألف جنيه في شهر فبراير الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حوار الخميس» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن أسعار الحديد انخفضت بأكثر من 60% خلال شهرين فقط.

وأرجع ذلك إلى انخفاض سعر الدولار، حيث كانت تحصل عليه المصانع من السوق الموازية بين 60 و70 جنيهًا، في حين توفره البنوك حاليا بين 47 و48 جنيهًا.

ونوه بأن المصانع كانت تعمل بإنتاجية تتراوح بين 30 و40%، موضحا أن البنوك أصبحت توفر لكل البنوك احتياجاتها الدولارية لاستيراد المواد الخام، فأصبحت طاقة العمل 100%، وسط تنافسية في السوق.

ولفت إلى أنّ تسجيل مزيد من الانخفاض في سعر الدولار يعني تسجيل مزيد من الانخفاض في أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة.