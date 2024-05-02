حماس تطالب بمحاسبة إسرائيل إثر استشهاد طبيب فلسطيني في سجونها

طالبت حركة حماس الفلسطينية، الخميس، بمحاسبة تل أبيب بعد استشهاد أسيرين فلسطينيين تحت التعذيب في سجونها، أحدهما الطبيب عدنان البرش الذي اعتقله جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أشهر من مستشفى العودة شمال قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان إن "الإعلان اليوم عن استشهاد اثنين من أبناء شعبنا المختطفين من غزة في معتقلات الاحتلال الفاشية (إسرائيل) تحت التعذيب الوحشي، أحدهما الدكتور عدنان البرش، رئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء (بمدينة غزة)، الذي اختطفه الاحتلال أثناء قيامه بواجبه في مستشفى العودة، هو تأكيد على جرائم الحرب المروّعة التي تتواصل ضد شعبنا"، وفقاً لوكالة الأناضول.

وأوضحت أن "الاحتلال المجرم اقتاد العديد من أبناء شعبنا من المدارس والمستشفيات إلى مراكز اعتقال تفتقر لأدنى الحقوق الآدمية، وبينهم أطباء كانت جريمتهم تأديتهم لواجبهم الإنساني تجاه أبناء شعبهم من الجرحى والمرضى".

وطالبت الحركة "المجتمع الدولي بالعمل فورا على تجريم هذا السلوك النازي، وإدانته، وإجبار الاحتلال على الكشف عن مصيرهم، وإعادتهم إلى ذويهم، وإطلاق يد العدالة الدولية لمحاسبة قادة الكيان الإرهابي الذين تجاوزت جرائمهم كل الحدود، ودون اكتراث بالقوانين والمعاهدات الدولية أو الأعراف الإنسانية".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان "استشهاد مواطنين اثنين من معتقلي غزة في السجون الإسرائيلية".

وأفاد بأن "الشهيدين هما الطبيب عدنان أحمد عطية البرش (50 عاما) من جباليا (شمال غزة)، وإسماعيل عبد الباري رجب خضر (33 عاما)".

وأوضح النادي أن البرش استشاري ورئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء بغزة، اعتقل في ديسمبر الماضي، خلال تواجده في مستشفى العودة (شمال) إلى جانب مجموعة أطباء.