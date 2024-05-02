قال جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، إنَّ هناك شركات لم تخفض الأسعار وبررت ذلك بأنها لم ترفعها في الفترات الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صناع القرار» على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن انخفاضات الأسعار جرى بنسب متفاوتة بين شركة وأخرى.

وأوضح أن السوق تشهد في هذه الآونة، حالة من الاستقرار، وهو ما يعود بالنفع سواء على التاجر أو البائع أو المستهلك.

وأشار إلى أن السوق كان قد واجه ركودا صعبا منذ شهر فبراير الماضي، ووصل إلى نسبة 80% وتراجع بعد عيد الفطر إلى 70%، غير أن السوق بدأ ينشط في هذه الآونة.

وعما إذا كان هناك مزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، أوضح أن كل شركة لها أدواتها ومصروفاتها وتكلفتها، ما يعني أن الأمر يختلف من شركة لأخرى.