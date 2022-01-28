البر الرئيسي الصيني يسجل 39 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 و25 حالة وافدة

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي الصيني سجل أمس الخميس 39 إصابة جديدة، محلية العدوى، بكوفيد-19.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، الذي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن من بين الحالات المذكورة، 16 حالة في تشجيانج، وتسع حالات في هيلونججيانج، وثماني حالات في بكين، وأربع حالات في تيانجين، وحالة واحدة في كل من قويتشو وفيلق شينجيانج للإنتاج والتعمير.

كما تم تسجيل 25 إصابة جديدة بكوفيد-19 وافدة من الخارج في جميع أنحاء البر الرئيسي الصيني أمس الخميس.

وتم تسجيل ثلاث حالات جديدة مشتبه في إصابتها بكوفيد-19 وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني في بلدية شنغهاي، دون تسجيل أي وفيات جديدة متعلقة بالمرض أمس.