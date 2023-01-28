قال المطرب مدحت صالح، إنه لم يمر بأزمات كسرت ظهره، لكنه واجه العديد من المراحل التي تأثر بها نفسيا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس": "عمر ما ضهري انكسر، وسندي ربي إنما تأثرت نفسيا بالسالب لوقت، وأول حد في الحياة تأثرت به بترتيب التأثير كانت أمي ثم أبويا ثم أخويا وصديقي وائل نور".

وأشار إلى أن رحيل وائل نور أثر عليه تأثير كبير وظل وقتا حتى تجاوز هذه المرحلة، متابعا: "التأثير السلبي أخذ معايا وقت في هذه المراحل، وإحساسي بأمي أغلى من 100 بكاء، والبكاء مش هو اللي هيعرفني قيمتها".

واستطرد: "فقدان أمي خلاني فاقد الاطمئنان وفجأة بقيت خايف من الدنيا واحساس الخوف من الدنيا كان زيادة شويه، والسند في الناس اللي حولي ودلوقتي ضهري وسندي بعد ربنا أسرتي الصغيرة وربنا وهبني ناس بتحبني لله وفي الله وبيخافوا عليا وبصدقهم".