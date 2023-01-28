ثنائي الأهلي ينضم لأسوان في انتقالات الشتاء

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أعلن نادي أسوان، اليوم السبت، تعاقده مع محمد حمدي «ميسي» و أحمد أشرف لاعبا فريق الشباب بالنادي الأهلي، ضمن تدعيمات فريق زهرة الجنوب في فترة الانتقالات الشتوية.

وقال نادي أسوان في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: «نجحت لجنة الكرة بنادى أسوان الرياضى، فى الاتفاق مع قطاع الكرة بالنادى الأهلى، والذى وافق على إعارة الثنائي محمد حمدي وأحمد أشرف لمدة 6 أشهر لنادى أسوان».

وأضاف البيان: «جاءت الصفقتان فى إطار خطة تدعيمات فريق الكرة الأول، وتلبية احتياجات المدير الفنى خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير 2023».

وأتم البيان: «وستواصل لجنة الكرة والتعاقدات بأسوان، جهودها لتدعيم الفريق حتى غلق باب القيد بنهاية شهر يناير، فى ظل دعم ومساندة مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى لمسيرة فريق الكرة الأول بالدورى الممتاز موسم 2022 / 2023».