العثور على جثة شاب غارقا في ترعة الإسماعيلية بالشرقية

عثر أهالي قرية العدلية التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، على جثة شاب؛ غارقًا في ترعة الإسماعيلية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى بلبيس المركزي.



كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول محمد محروس مصطفى، 29 سنة، مقيم في قرية أنشاص الرمل بمركز بلبيس، جثة هامدة إثر حادث غرق.



بالانتقال والفحص تبين من التحريات العثور على جثة الشاب المتوفى غارقًا في ترعة الإسماعيلية بناحية قرية العدلية بمركز بلبيس، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى بلبيس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.