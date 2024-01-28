مسيرة إسرائيلية تقصف تعاونية لبيع المواد الغذائية جنوب لبنان

شنت مسيرة إسرائيلية، اليوم، غارة بصاروخ موجه على "تعاونية" لبيع المواد الغذائية في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام، أن مسيرة إسرائيلية نفذت عدوانا جويا، حيث شنت غارة مستهدفة تعاونية يملكها مواطن لبيع المواد الغذائية تقع عند مثلث بلدتي طيرحرفا الجبين.

وأضافت أن المسيرة أطلقت صاروخا موجها باتجاه التعاونية ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى وتلف كمية كبيرة من محتوياتها فضلا عن تضرر المباني المجاورة.

وأشارت الوكالة إلى أن "العدو الإسرائيلي أطلق ليلا عددا من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة وجبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي"، مشيرة إلى أن منطقة راس الناقورة عاشت طيلة الليلة الماضية في حالة توتر وحذر بعد ظهور سفن في البحر قبالة الشاطئ اللبناني تبين لاحقا أنها تابعة لعمل قوات الطواريء الدولية "يونيفيل".

وحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي، حتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى نهر الليطاني، واستمرت القوات الإسرائيلية بإطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في الجنوب.

وأشارت إلى أن عدد النازحين المسجلين في وحدة إدارة الكوارث الطبيعة في اتحاد بلديات قضاء صور، بلغ أكثر من 30 ألفا غير الذين نزحوا ولم يتم تسجيلهم.