استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الأحد 28 يناير 2024، وفقا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.

• وجاءت الأسعار كالتالي:

استقر سعر كيلو البلطي ليتراوح بين 69 إلى 75 جنيها للكيلو.

استقر سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 20 إلى 60 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك الفيلية ليتراوح بين 40 إلى 200 جنيه للكيلو.

استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 60 إلى 100 جنيه للكيلو.

استقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 20 إلى 250 جنيها للكيلو.

كما استقر سعر كيلو سمك المكارونة السويسي ليتراوح بين 65 إلى 115 جنيها.

واستقر سعر سمكة موسي ليتراوح بين 190 إلى 390 جنيها للكيلو.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 180 جنيها 420 جنيها.

واستقر سعر الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 230 جنيها للكيلو.

واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 60 إلى 80 جنيها.

واستقر سعر الجمبري الجامبو ليتراوح بين 520 إلى 620 جنيها.

واستقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 95 إلى 215 جنيها.

واستقر سعر السمك البوري ليتراوح بين 90 إلى 130 جنيها.

واستقر سعر السمك المكاريل عند ما يتراوح بين 75 إلى 95 جنيها.