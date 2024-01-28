تم تحديد موقع العطل في كابل كهرباء بقوة 650 ميجاوات يربط بين فنلندا وإستونيا في منطقة ساحلية في إستونيا، اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته شركة فينجريد أويج التي تدير شبكة الكهرباء الفنلندية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للشركة على موقعها الإلكتروني قوله إنه بناء على المعلومات الحالية يبدو أن العطل في وصلة الكهرباء لم يكن سببه طرف خارجي.

ونقلت وكالة بلومبرج عن بيان منفصل لشركة إليرينج في إستونيا قوله إن العطل قد يكون على الأرض أو قبالة الساحل مباشرة، وأن الإصلاحات من المرجح أن تستمر حتى نهاية فبراير.