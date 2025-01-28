ارتفاع مبيعات المساكن الجديدة في أمريكا بأكثر من التوقعات

سجلت مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة ارتفاعا بأكثر من المتوقع خلال ديسمبر الماضي، بحسب تقرير وزارة التجارة الأمريكية الصادر اليوم الاثنين.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن مبيعات المساكن الجديدة ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر3% إلى ما يعادل 698 ألف مسكن سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 6ر9% إلى ما يعادل 674 ألف مسكن سنويا خلال الشهر السابق.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات بنسبة 9ر0% إلى ما يعادل 670 ألف مسكن سنويا، مقابل 664 آلاف مسكن خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن مبيعات المساكن خلال العام الماضي ككل بلغت 683 ألف مسكن جديد، بارتفاع نسبته 5ر2% عن 2023 الذي سجل 666 ألف مسكن.

جاء الارتفاع الكبير للمبيعات خلال ديسمبر، نتيجة ارتفاع المبيعات في الشمال الشرقي، حيث زادت المبيعات بنسبة 7ر41% . كما زادت المبيعات الغرب بنسبة 3ر20% وفي الجنوب بنسبة 1ر2% وفي الغرب الأوسط بنسبة 3ر3%.

وأشار تقرير وزارة التجارة إلى أن متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال الشهر الماضي كان 427 ألف دولار للوحدة بارتفاع نسبته 1ر6% عن الشهر السابق وكان 5ر402 ألف دولار وبنسبة 1ر2% عن الشهر نفسه من العام السابق حيث كان السعر 3ر418 ألف دولار للوحدة.

في الوقت نفسه، وصل عدد الوحدات المعروضة للبيع بنهاية الشهر الماضي إلى 494 ألف وحدة بما يغطي الطلب وفقا للمعدلات الحالية لمدة 5ر8 شهرا، مقابل 7ر8 شهرا في الشهر السابق و2ر8 شهرا في ديسمبر من العام السابق.