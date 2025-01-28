إصابة 3 أشخاص بعد نشوب حريق في طائرة بكوريا الجنوبية

اندلعت نيران في طائرة ركاب بعد وقت قصير من هبوطها في مطار بمدينة بوسان الكورية الجنوبية مساء اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجوبية الرسمية أن جميع الركاب الـ 169 وأفراد الطاقم السبعة تمكنوا من الفرار بسلام عن طريق سطح مائل قابل للنفخ. وذكر التقرير أن ثلاثة أشخاص تعرضوا لإصابات طفيفة.

يشار إلى أن شركة "إير بوسان" الكورية الجنوبية للطيران هي التي كانت تشغل الرحلة. وأوضح تقرير أن النار نشبت بذيل الطائرة في الساعة 2230 مساء (1330 بتوقيت جرينتش).

وأظهرت صور ألسنة لهب ترتفع لعدة أمتار من سقف الطائرة.

ووصلت الطائرة إلى بوسان قادمة من هونج كونج .

وفي أواخر الشهر الماضي ، شب حريق في طائرة ركاب تابعة لشركة طيران "جيجو إير" الكورية الجنوبية كانت تقل 181 راكبا، عندما انحرفت عن المدرج في مطار بكوريا الجنوبية واصطدمت بجدار خرساني بسبب خلل أعاق تشغيل عجلات الهبوط الأمامية على ما يبدو، مما أسفر عن مقتل 179 شخصا، ونجاة شخصين فقط، في واحدة من أسوأ كوارث الطيران في البلاد