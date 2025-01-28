رئيس الوزراء: تحسين الوضع المعيشي للمواطن مستهدف تحقيقه خلال أسابيع وأشهر وليس سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن تحسين الوضع المعيشي للمواطن مستهدف تحقيقه خلال أسابيع وأشهر وليس سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع مع أعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

وأضاف أنه يتوجب التحرك بشكل جماعي (في رسالة وإشارة إلى القطاع الخاص) من أجل تحقيق هذا الهدف في الفترة المقبلة.

وأوضح أنه سيكون اجتماع شهري مع اللجان الاستشارية ومع كل لجنة، على أن يشارك الوزراء المعنيون بكل ملف، داعيًّا لأن تجتمع كل لجنة أولًا بصورة منفردة لوضع الخطوط العريضة التي يتم التوافق عليها لتقديم رؤية موحدة إلى الحكومة تتضمن تحديد التحديات والمستهدفات.

وشدد على أن اللجان الاستشارية عليها تقديم ورقة عمل تشكل بالنسبة لها المحاور التي يتوجب على الحكومة التحرك فيها خلال الفترة المقبلة.

واقترح مدبولي، أن يكون هناك منسق لكل لجنة لصياغة الأفكار ويكون نقطة الاتصال مع مجلس الوزراء لتوفير البيانات المطلوبة أو تنسيق اجتماعات مع أي من الوزراء أو مسئولي الجهات المعنية.